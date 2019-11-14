ООС: бойовики 15 разів порушили режим "тиші", двоє поранених Суспільство | 13-11-2019, 08:45 0 114 12 листопада противник 15 разів відкривав вогонь, унаслідок чого поранення отримали двоє військовослужбовців.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вогонь вівся біля Пісків, Верхньоторецького, Славного, Березового і Красногорівки, Мар'їнки, Тарамчука, Пищевика, Хутора Вільного, Південного, Золотого (поза межами ділянки розведення) та інших населених пунктів.



Нагадаємо:



10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.