|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: бойовики 15 разів порушили режим "тиші", двоє поранених
|Суспільство | 13-11-2019, 08:45
| 0 114
|
|12 листопада противник 15 разів відкривав вогонь, унаслідок чого поранення отримали двоє військовослужбовців.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вогонь вівся біля Пісків, Верхньоторецького, Славного, Березового і Красногорівки, Мар'їнки, Тарамчука, Пищевика, Хутора Вільного, Південного, Золотого (поза межами ділянки розведення) та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
|
|