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У жовтні податківці надали закарпатцям понад 11 тисяч адміністративних послуг

Суспільство | 13-11-2019, 10:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    

Протягом жовтня 2019 року територіальними органами ГУ ДПС у Закарпатській області надано 11,2 тис. адміністративних послуг. З них у Центрах обслуговування платників – 9,9 тис., в електронній формі – 0,8 тис.
Зазначимо, що майже 90% послуг платники податків області одержали саме в ЦОП – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання, де наразі працюють 72 податківці.
Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Так, протягом жовтня 2019 року в ЦОП області видано 5,8 тис. реєстраційних номерів.
Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДПС у Закарпатській області, яких у краї налічується 10, надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.
Варто зазначити, що на допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти також онлайн-сервіси: ЗІР та Електронний кабінет платника.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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