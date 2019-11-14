ПРАВОПОРУШНИКІВ ТАКИ НЕ ПОЛИШАЮТЬ СПРОБ ПЕРЕМІСТИТИ ТЮТЮН ДО ЄС Суспільство | 13-11-2019, 13:22 0 79

На Буковині прикордонники Чернівецького загону за останні кілька днів позбавили контрабандистів товару на суму майже 1,3 мільйона гривень та вилучили близько 32 тисяч пачок сигарет різних марок.

Так, вчора, 12 листопада, під час проведення робіт з облаштування державного кордону, прикордонники виявили та затримали одну особу без документів. Чоловік на момент затримання прямував із сторони кордону. Скоріш за все мешканець населеного пункту Красноїльськ, як стало відомо зі його слів, збирав інформацію про пересування військових.

Того ж дня на даному напрямку прикордонний наряд виявив групу осіб, під час спроби затримати парубки вдалися до втечі в сторону Румунії. Згодом, в ході обміну інформацією з румунськими колегами стало відомо, що вони теж спостерігали рух групи осіб поблизу кордону. Пошук правопорушників розпочався по обидва боки кордону. З прибуттям групи реагування та кінологів район пошуку було збільшено. Аби впіймати лиходіїв, додатковими прикордонними нарядами, також були перекриті під'їзні шляхи до кордону.

У результаті пошуку групою реагування за 100 метрів до державної межі були виявлені два пакунки з сигаретами різних марок. Ще шість схожих пакунків прикордонники виявили за 400 метрів від кордону, в схованці під листям.

Продовжуючи пошук втікачів прикордонники виявили та затримали мешканця населеного пункту Красноїльськ. Чоловіка, за 20 метрів до кордону, в районі виявлених сигарет, віднайшов службовий собака, який перед цим вивів прикордонників на схованку з сигаретами.

Як у першому, так і у другому випадку мешканців прикордоння було доправлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин правопорушення та складання адміністративних документів за порушення прикордонного законодавства. Тютюнові вироби у кількості майже 10 тисяч пачок сигарет надалі будуть передані співробітникам ДФС в Чернівецькій області. За попередньою оцінкою вартість товару сягає близько 400 тисяч гривень.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



