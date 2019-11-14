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Митнику, якого підозрюють у службовій недбалості, оберуть на Львівщині запобіжний захід

Суспільство | 13-11-2019, 13:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    


Прокуратура Львівської області повідомила про підозру та клопотатиме перед судом про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 2,5 млн грн застави.
Зловмисником виявився 41-річний уродженець Волинської області, працівник митного поста “Рава-Руська” Львівської митниці ДФС.
Встановлено, що у січні цього року службовець безперешкодно пропустив через митний кордон України вантажівку із незадекларованим товаром, загальною вагою понад 4 тонни, вартістю майже 8,7 млн грн.
Серед виявленого були зарядні пристрої, мультимедійні системи, відеореєстратори, акумулятори, наручні годинники, телевізійні приставки, фітнесбраслети, сумки, карти пам’яті, роутери, навушники та інша техніка.
Такі неправомірні діяння призвели до ненадходження до бюджету податкових та митних платежів на загальну суму понад 2,5 млн грн.
Правоохоронці кваліфікували правопорушення за ч.2 ст.364 КК України – зловживання владою або службовим становищем та повідомили особі про підозру.
Сьогодні, 13.11.2019, о 13:00 год, у Личаківському районному суді м.Львова відбудеться обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Довідково: санкція ст. 364 КК України передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати посади в органах митної служби, а також штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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