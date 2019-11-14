На Одещині правоохоронці затримали вантаж сигарет на понад 600 тисяч гривень Суспільство | 13-11-2019, 13:26 0 144 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=qNvwMiokloI&feature=youtu.be







Співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, в ході реалізації випереджувальної інформації спільно з представниками Державної фіскальної служби України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Прокуратури Одеської області, виявили вантаж сигарет на суму понад 600 тисяч гривень.



На автошляху «Одеса–Київ» прикордонники зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter» під керуванням нашого співвітчизника. В ході перевірки транспортного засобу виявлено значну партію сигарет без будь-яких марок акцизного збору.



За даним фактом до Державної фіскальної служби направлено повідомлення про злочин за ч.3 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Вантаж у кількості майже 25 тисяч пачок сигарет вилучено представниками фіскальної служби.

На даний час тривають заходи по документуванню злочинної діяльності та встановленню походження вилучених тютюнових виробів.



