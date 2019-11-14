Надходження єдиного податку від підприємств Львівщини до місцевих бюджетів зросли майже на 46 мільйонів гривень за 10 місяців 2019 року Суспільство | 13-11-2019, 13:36 0 80







В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - жовтня 2019 року при індикативному показнику з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи 220,8 млн. грн. до місцевого бюджету надійшло 256,6 млн. грн., або на 16,2 відс. більше від запланованого. Проти січня - жовтня 2018 року надходження зросли на 45,6 млн. грн., або на 21,6 відсотка.



У жовтні 2019 року підприємства Львівщини ‒ платники єдиного податку третьої групи при індикативному показнику надходжень цього податку 21,8 млн. грн. до місцевих бюджетів сплатили 25,5 млн. грн. Це на 16,6 відс. більше від запланованого. Проти жовтня 2018 року такі надходження зросли на 3,6 млн. грн., або на 16,4 відсотка.