Закарпатські митники викрили «кавомана», що приховав 72 кг кави у власному авто Суспільство | 13-11-2019, 14:14 0 81 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2019-11/1573645259_golovna.jpeg[/thumb]



В ході митного контролю «Mercedes-benz Sprinter» та речей громадянина України, який повертався з Іспанії, працівники Закарпатської митниці ДФС виявили приховані 72 упаковки кави «Florde Jamaica».

Українець перетинав кордон напередодні у ділянці «В’їзд в Україну» митного посту «Тиса», обравши для цього «червоний коридор». Громадянин заповнив митну декларацію, в якій вказав відомості про транспортний засіб, свої паспортні дані та наявність у нього багажу з особистими речами, загальною кількістю 5 дорожніх сумок.

Однак, врахувавши ризики та перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд транспортного засобу, працівники митниці приступили до перевірки й виявили незадекларовані 72 упаковки кави, загальною вагою 72 кг.

Кава знаходилась у одній картонній коробці в багажному відсіку автомобіля серед особистих речей водія.

Виявлені товари громадянин України визнав своєю власністю. Таким чином він не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України вилучено 72 упаковки кави, вартість якої потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Закарпатська митниця ДФС

