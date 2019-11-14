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ПРИКОРДОННИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З МАЙБУТНІМИ МЕДИКАМИ

Суспільство | 13-11-2019, 14:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
ПРИКОРДОННИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З МАЙБУТНІМИ МЕДИКАМИ

Профорієнтаційний захід під назвою «Зроби крок до майбутнього» відбувся на базі Закарпатського медичного коледжу міста Хуст. До вказаного заходу, організованого Хустською міською філією Закарпатського обласного центру зайнятості, долучилися й військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з офіцерами відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління.
ПРИКОРДОННИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З МАЙБУТНІМИ МЕДИКАМИ

Прикордонники показали учням коледжу зразки автомобільної та спеціальної техніки, а також зброю та спецзасоби, яку використовують у своїй повсякденній діяльності. Найбільший інтерес присутніх викликала демонстрація роботи службової собаки Лайма натренованої на виявлення зброї та боєприпасів.
Також, інспектор прикордонної служби першої категорії фельдшер Іван Ловга, який нещодавно підписав свій перший контракт та зараз проходить службу у Мукачівському прикордонному загоні, розповів про можливість та переваги поєднання обраної професії медика та військової служби за контрактом.
Варто додати, що Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад фельдшерів прикордонних підрозділів у Берегівському, Виноградівському, Хустському, Тячівському та Рахівському районах. На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну медичну освіту (лікувальна справа, фельдшер).
Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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