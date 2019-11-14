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Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції громадян Туреччини до країн Євросоюзу

Суспільство | 13-11-2019, 15:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    


Прикордонники виявили та ліквідували чергову спробу налагодження стійкого каналу переправлення нелегальних мігрантів через Україну до країн ЄС.

Сьогодні вночі оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали 5 нелегальних мігрантів – громадян Туреччини та їх співвітчизника – організатора каналу. Затримані незаконно потрапили в Україну з Молдови та планували продовжити подорож до країн Європейського Союзу.

Встановлено, що за свої послуги організатор брав з кожного «підопічного» близько 5000 доларів США. Варто зазначити, що в жовтні цього року його вже затримували прикордонники на території України. Його було засуджено за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Тоді іноземця видворили з України із забороною в’їзду на три роки.

Крім того, кілька днів тому в одеському аеропорту прикордонники не пропустили в Україну одразу 25 громадян Туреччини. Усі вони слідували на запрошення громадянина України, який, як виявилося, запросив лише одного іноземця. Тобто, організатори сфальшували запрошення.

Варто відмітити, що з початку року прикордонники Західного регіонального управління затримали близько 180 вихідців з цієї країни під час спроб незаконно потрапити в країни ЄС.
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