НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН КОНТРАБАНДНОГО ТЮТЮНУ Суспільство | 13-11-2019, 16:09 0 153



Минулої ночі, поблизу населеного пункту Ділове прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Ділове» спільно з військовослужбовцями прикордонної комендатури швидкого реагування, які прибули для посилення українсько-румунської ділянки кордону, запобігли спробі тютюнової контрабанди. У ході реалізації інформації, про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від співробітників внутрішньої та власної безпеки, прикордонники помітили групу невідомих осіб з пакунками. З метою недопущення порушення кордону військовослужбовці негайно висунулись на затримання правопорушників, у ході якого здійснили декілька попереджувальних пострілів.

Незважаючи на законні вимоги прикордонників та, скориставшись значним відділенням від наряду, контрабандисти вдались до втечі.

Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили 4 пакунки, в яких знаходилось 2 тисячі пачок сигарет.

Тютюнові вироби наразі доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



