Закарпатська митниця протидіє подрібненню комерційних партій однотипного товару Суспільство | 13-11-2019, 16:56 0 88

Напередодні ввечері та сьогодні, 13 листопада, у регіональних засобах масової інформації поширюються повідомлення: «Людям викликають швидку. На КПП «Тиса» не пускають в Україну».

Закарпатська митниця у межах чинного законодавства постійно здійснює заходи з протидії подрібненню комерційних партій однотипного товару. 12 листопада через пункт пропуску «Тиса» майже одночасно до України в’їхали мікроавтобуси та легкові автомобілі, які перевозили більше 400 пасажирів з товаром.

За сукупністю ознак громадяни перевозили комерційну партію однотипного товару, усім було запропоновано здійснити митне оформлення товарів. На цьому етапі громадяни почали масово скаржитись на нібито перепони, які митники ставлять на шляху їхнього «чесного заробітку».

Закарпатська митниця ДФС вкотре роз’яснює, що ліміт у 50 кг і 500 Євро (або 50 кг і 50 Євро для тих, хто перетинає кордон частіше 1 разу на 72 години) для неоподаткованого ввезення імпорту громадянином, що в’їжджає в Україну через автомобільний пункт пропуску, стосується його ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Подрібнення комерційної партії товару з цинічним використанням людей похилого віку і соціальних проблем закарпатських родин – явище неприйнятне. «Чесні» підприємці, організовують «піджаків» і ухиляються від сплати митних платежів.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС сподіваються, що громадяни більше не найматимуться на таку «роботу» і, як мінімум, не залучатимуть до протиправних дій людей похилого віку, хворих на цукровий діабет та хвороби серця.

Закарпатська митниця ДФС

