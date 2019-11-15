У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою, що перевозила каміння — загинули 12 людей Суспільство | 14-11-2019, 08:51 0 113 У Словаччині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою щонайменше 12 людей загинули і ще 17 отримали поранення.



Джерело: Deutsche Welle



Деталі: ДТП трапилось 13 листопада, недалеко від міста Нітра на заході країни. В автобусі перебувало багато школярів, які поверталися додому після занять.



Повідомляється, що водій автобуса намагався уникнути зіткнення, але вантажівка, що перевозила каміння, вдарила його в бік, після чого автобус перекинувся і потрапив у кювет.



Прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, отримавши інформацію про подію, перервав візит на Кіпр.



Пряма мова: "У цей час наші думки з батьками, які втратили своїх дітей, своїх рідних і близьких. Ми також думаємо про поранених, які повинні отримати максимально можливу допомогу і догляд. Ми всі сподіваємося, що число жертв більше не буде рости".