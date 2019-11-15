ДСНС показала, як розміновують Петрівське Суспільство | 14-11-2019, 09:49 0 101 Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій 13 листопада почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.





Джерело: сайт ДСНС



Дослівно: "13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.





Станом на 15:30 піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 га, було вилучено та знешкоджено, встановленим способом, 6 вибухонебезпечних предметів".



Деталі: 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля н. п. Богданівка та Петрівське Донецької області. Відтак, піротехніки змогли приступити до очищення територій на тій частині лінії розмежування.



Від Головного управління ДСНС в області залучали 4 піротехнічні розрахунки: 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.











Передісторія



11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області.

Спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік заявляв, що розмінування у районі Петрівського на Донеччині має початись не пізніше ніж 13 листопада.

Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.