По обидва боки Тиси українські та румунські прикордонники виявили контрабандні сигарети Суспільство | 14-11-2019, 10:47 0 139





Активна протидія правопорушенням, що пов’язані з переміщення контрабандного курива, триває на західних ділянках кордону.



Минулої доби військовослужбовці Держприкордонслужби під час спільної перевірки з румунськими прикордонниками виявили тютюнову контрабанду по обидва боки кордону, пошкоджений загороджувальний паркан та проводили заходи по затриманню правопорушників.



Так, вночі неподалік кордону наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Ділове» Мукачівського загону спільно з військовослужбовцями прикордонної комендатури швидкого реагування, які прибули для посилення українсько-румунської ділянки кордону, виявили групу невідомих осіб з пакунками. Їх вдалося виявити в ході реалізації інформації про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від співробітників внутрішньої та власної безпеки. Аби не допустити порушення кордону, військовослужбовці негайно висунулись на затримання правопорушників, у ході переслідування яких довелося здійснювати попереджувальні постріли. Однак, не зважаючи на законні вимоги прикордонників, контрабандисти не зупинились та, скориставшись значною відстанню від наряду й темрявою, втекли на територію Румунії через річку Тиса.



Під час огляду місцевості військовослужбовці знайшли 4 пакунки, в яких знаходилось 2 тисячі пачок сигарет. Суміжна сторона на території Румунії виявила ще 2 пакунки сигарет.



Продовжуючи пошуки правопорушників, українські прикордонники виявили на цьому ж напрямку пошкодження загороджувального паркану, зокрема порізану «Ягозу». Румунські ж прикордонники виявила навпроти 1 пакунок сигарет.



Щодо виявленого пошкодженого паркану до Рахівського відділення поліції в Закарпатській області прикордонниками направлено повідомлення для внесення в ЄРДР за ч.1 ст.194 Кримінального Кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби. Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.







