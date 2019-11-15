Понад 203,5 млн грн податку на нерухоме майно сплатили підприємства до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 14-11-2019, 13:56 0 87

Протягом січня - жовтня 2019 року при запланованих 183,8 млн. грн. надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники податків - юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів на Львівщині на 151 млн. грн., або 10,7 відс. більше цього податку. Це проти того самого періоду минулого року на 16,5 млн. грн., або на 12,3 відс. більше (у січні-жовтні 2018 року – 178,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У жовтні 2019 року при індикативному показнику з податку на нерухоме майно 39,4 млн. грн., надійшло 44,7 млн. грн., або на 13,6 відс. більше індикативу. Проти жовтня 2018 року надходження збільшилися на 7,4 млн. грн. (у вересні 2018 року – 37,3 млн. гривень).

