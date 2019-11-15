Закарпатські митники вилучили «OPEL INSIGNIA» через приховані в ньому «Marlboro» Суспільство | 14-11-2019, 13:58 0 101

Сьогодні, 14 листопада 2019 року, на митному посту «Малий Березний» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до Словаччини тютюнових виробів. Цигарки вивозив громадянин України, який заїхав на митний пост на автомобілі «OPEL INSIGNIA» з українською реєстрацією.

Проходив митний контроль українець через «зелений коридор», при усному опитуванні заперечивши наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів, працівники митниці прийняли рішення провести повний митний огляд автомобіля.

В ході поглибленого огляду транспортного засобу виявлено 2650 пачок цигарок «Marlboro» та «Marlboro Gold» з акцизними марками України. Вартість тютюнових виробів – 110 465 грн.

Цигарки були приховані в спеціально обладнаних та пристосованих з метою незаконного переміщення сигарет через митний кордон України сховищах-тайниках: лівому та правому порогах автомобіля, над задньою балкою та за заднім бампером.

Виявлені тютюнові вироби громадянин визнав своєю власністю та пояснив, що переміщував їх в Словаччину з метою заробітку.

Таким чином, українець вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених тайників. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол пор порушення митних правил цигарки та автомобіль, вартість якого понад 200 тис. грн, вилучено.

Закарпатська митниця ДФС

