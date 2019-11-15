Борг фізичної особи-підприємця по єдиному внеску. Чи є це загрозою для виключення з реєстру платників єдиного податку? Суспільство | 14-11-2019, 13:59 0 88



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що якщо у фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є в наявності податковий борг на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, така особа зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів в останній день другого із двох послідовних кварталів. У випадку якщо платник не сплатить борг чи не здійснить такий перехід самостійно, контролюючий орган має право виключити його з реєстру платників єдиного податку.

А що у разі наявності боргу з єдиного соціального внеску (далі ‒ ЄСВ)?

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) податковий борг ‒ це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями ‒ консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже борг із сплати ЄСВ не є податковим боргом і не є підставою для виключення такого платника з реєстру платників єдиного податку.

