Месенджери в Україні: Viber знову перший, Telegram зростає Суспільство | 14-11-2019, 15:51 0 96

Найпопулярнішими месенджерами для українців, що використовують Android залишились Viber та Facebook Messenger, Telegram йде на третьому місці і показує найбільше зростання популярності.



На платформі Android, за один рік мессенджер засновника ВКонтакте Павла Дурова потрапив до ТОП-10 найбільш використовуваних додатків з часткою 40%.



Іншими словами, у вересні 2019 року 40% користувачів Android-пристроїв в Україні щодня використовували Telegram.



На першому місці як і рік тому знаходиться Viber з середньоденний часткою 87%.



Facebook Messenger займає друге місце з часткою 48%.



WhatsApp у вересні 2019 потрапив до ТОП-10 з часткою 31%. Skype поступово втрачає позиції і на вересень мав частку в 21%.