За десять місяців на Закарпатті сплачено понад 3,6 млрд грн ЄСВ Суспільство | 14-11-2019, 17:06 0 101

Майже 3 млрд 672 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня-жовтня 2019 року.

Ця сума перевищила очікувані надходження ЄСВ на 17,7 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, приріст єдиного внеску склав 556,2 млн грн.

Лише у жовтні цього року надходження ЄСВ від платників області склали 383,4 млн грн. Порівняно з жовтнем минулого року сплата платежу зросла на 39,3 млн грн.

Фахівці головного податкового органу Закарпаття нагадують, що платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати внесок. У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків, платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх. Варто зауважити, що відповідно до чинного законодавства ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань зі сплати податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами – сплата ЄСВ виконується в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

