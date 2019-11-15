За сприяння Маркіяна Мальського з Державного бюджету терміново виділили кошти для погашення заробітної плати шахтарям Суспільство | 14-11-2019, 17:24 0 84

Сьогодні, 14 листопада, на рахунки ДП «Львівугілля» почали надходити кошти, які скеровують на погашення заробітної плати шахтарям Львівщини за серпень та вересень 2019 року. Це фінансовий ресурс, який в терміновому порядку виділили з Державного бюджету на забезпечення виплати заборгованої зарплати гірникам в сумі 225 млн 523 грн. Також, з цих коштів планують погасити ще 43 % зарплати за жовтень 2019 року.

Виділення коштів в терміновому порядку стало можливим завдяки докладеним зусиллям голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського під час зустрічі 12 листопада з керівництвом ДП «Львіввугілля», директорами шахт і шахтарських профспілок, а також оперативної комунікації з інформуванням щодо складності ситуації з Президентом України.

«Дякую Головному управлінню Державної казначейської служби, Львівському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» та ДП «Львіввугілля», які працювали над оперативним скеруванням коштів на особові рахунки працівників держпідприємства, - зазначив Маркіян Мальський. - А ми продовжуємо і надалі працювати з Міненерговугілля над вирішенням питання погашення решти суми заборгованої заробітної плати шахтарям та очікуємо подальшої підтримки Президента і Прем'єр-міністра України з цього питання».

Додамо, що 10 листопада, за ініціативи Львівської ОДА у Кабінеті Міністрів України відбулась робоча нарада з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком стосовно вугільної промисловості Львівщини, в межах якої Маркіян Мальський поінформував очільника уряду про оновлені дані щодо сум затримки зарплатні шахтарям.

Також обговорили питання:надання пільгового періоду вугледобувним підприємствам від сплати прибуткового податку для можливості вчасної виплати з/п, сплати комунальних послуг, введення нових лав, оновлення зношеного та застарілого обладнання, виходу на самозабезпечення в майбутньому. Окрім цього - зміни до законодавства в частині списання заборгованості по основному платежу з ЄСВ та штрафних санкціях та повний розрахунок ДП «Держвуглепостач» перед ДП «Львіввугілля» за відвантажену раніше вугільну продукцію в розмірі 113,1 млн грн.



