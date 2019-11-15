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Один військовий загинув внаслідок обстрілів бойовиків – ООС
|Суспільство | 15-11-2019, 08:52
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|14 листопада російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав смертельне поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП."
Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Кам'янки, Пісків, Новомихайлівки, Широкиного, Гнутового, Красногорівки, Жолобка, Новолуганського, Луганського, Майорська, Новотошківського, Оріхового.
Нагадаємо:
13 листопада збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.
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