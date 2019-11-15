Один військовий загинув внаслідок обстрілів бойовиків – ООС Суспільство | 15-11-2019, 08:52 0 98 14 листопада російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав смертельне поранення.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ворог вів вогонь з гармат БМП."



Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Кам'янки, Пісків, Новомихайлівки, Широкиного, Гнутового, Красногорівки, Жолобка, Новолуганського, Луганського, Майорська, Новотошківського, Оріхового.



Нагадаємо:



13 листопада збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.