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Біля Петрівського знайшли вже 19 вибухонебезпечних предметів – ДСНС
|Суспільство | 15-11-2019, 09:17
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|На лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області з початку розмінування знешкоджено 19 вибухонебезпечних предметів.
Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій за 8 ранку 15 листопада
Дослівно: "З початку робіт обстежено територію площею 2,27 га, виявлено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 15 листопада".
Деталі: Піротехніки ДСНС працюють біля населених пунктів Петрівське і Богданівка із 13 листопада.
Станом на 15:20 четверга, 14 листопада, піротехнічні розрахунки обстежили територію площею 2,2 га й знешкодили 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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