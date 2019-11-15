Біля Петрівського знайшли вже 19 вибухонебезпечних предметів – ДСНС Суспільство | 15-11-2019, 09:17 0 106 На лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області з початку розмінування знешкоджено 19 вибухонебезпечних предметів.



Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій за 8 ранку 15 листопада



Дослівно: "З початку робіт обстежено територію площею 2,27 га, виявлено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 15 листопада".



Деталі: Піротехніки ДСНС працюють біля населених пунктів Петрівське і Богданівка із 13 листопада.



Станом на 15:20 четверга, 14 листопада, піротехнічні розрахунки обстежили територію площею 2,2 га й знешкодили 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.