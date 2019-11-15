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ВОЛОДАРЦІ ЗВАННЯ "МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ"-2019 ВІДМОВИЛИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ВІЗІ
|Суспільство | 15-11-2019, 10:19
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|14-го листопада переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота, яка має представити країну на "Міс Всесвіт" 8-го грудня в Атланті, отримала відмову в американській візі.
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Про це повідомила голова оргкомітету конкурсу Анна Філімонова.
Суббота має летіти до США 27-го листопада і ще може отримати візу. Але для прискорення процесу та його позитивного рішення Філімонова вирішила звернутися до посла Вільяма Тейлора.
Офіційний лиcт Анна розмістила на сторінках у Facebook.
Як відомо, 26-річна Анастасія Суббота є професійною моделлю та займається веб-дизайном
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