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Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку отримав дохід на непідприємницький рахунок в банку. Які наслідки?
|Суспільство | 15-11-2019, 11:20
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до норм Податкового кодексу України доходом фізичної особи-підприємця (далі ‒ ФОП) – платника єдиного податку, є, зокрема, дохід одержаний в грошовій готівковій чи безготівковій формі.
ФОП для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, не може використовувати поточні рахунки, відкриті в банківських установах для власних потреб.
У разі виявлення органом доходів і зборів порушення платником єдиного податку вимог Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) щодо застосування спрощеної системи оподаткування на підставі акту перевірки реєстрація платником єдиного податку буде анульована.
Такий ФОП зможе обрати спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття такого рішення.
У разі наявності підстав може виникнути питання про ухилення такого платника від сплати податків.
Детальніше у п. 299.11 ст. 299 ПКУ.
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