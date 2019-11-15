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Прикордонники закривають ягідно-грибний сезон у білоруських лісах

Суспільство | 15-11-2019, 13:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    


Сьогодні закінчується термін сезонного пропуску громадян на українсько-білоруській ділянці кордону для збору дикоросів жителями 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області. Він проходив у два періоди: з 1 липня по 10 серпня та з 1 вересня по 15 листопада.

За цей час жителі прикордонних населених пунктів мали можливість у законний спосіб, за спрощеною процедурою, перетинати кордон та збирати ягоди і гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

Загалом за сезон збору дикоросів у 2019 році прикордонники Луцького загону в тимчасових місцях пропуску на територію сусідньої країни пропустили близько 20 тисяч осіб, а також забезпечили належні умови для пропуску громадян та виконали вимоги щодо дотримання законодавства України з прикордонних питань.

Разом з законослухняними громадянами, які виконали умови пропуску на територію Білорусі, правоохоронцями було виявлено та повернуто від державного кордону 949 осіб, які намагались обійти тимчасові місця пропуску. Варто зазначити, що у 2018 році, ця цифра була дещо меншою - 738 осіб.

При цьому кількість затриманих цього року громадян України прикордонниками Білорусі значно зменшилась. І якщо у 2018 році кількість порушників законодавства з прикордонних питань становила 111 осіб, то у цьому році за порушення державного кордону білоруською Стороною було затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності 26 осіб.

Варто також зазначити, що відповідно до українського законодавства за незаконне перетинання державного кордону України наступає адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладання штрафу від 3400 гривень, до 13600 гривень. Тоді як відповідно до законодавства Республіки Білорусь за порушення державного кордону наступає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.





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