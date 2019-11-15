До місцевих бюджетів Львівщини платники податків сплатили на понад 21 відсоток більше плати за землю з початку 2019 року Суспільство | 15-11-2019, 13:55 0 60







Протягом січня – жовтня 2019 року при індикативному показнику з плати за землю 750,4 млн. грн. платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 857,7 млн. грн. цього податку, або на 14,3 відс. більше від запланованого. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Проти січня – жовтня 2018 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів області збільшилися на 151,2 млн. грн., або на 21,4 відс. (у січні – жовтні 2018 року – 706,5 млн. гривень).



У жовтні 2019 року при індикативному показнику 81,8 млн. грн. до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 87,4 млн. грн. плати за землю, що на 6,7 відс. більше індикативу. Проти жовтня 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 15,2 млн. грн., або на 21 відс. (у жовтні 2018 року – 72,2 млн. гривень).