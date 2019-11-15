На Одещині прикордонники затримали порушника у рясі Суспільство | 15-11-2019, 14:18 0 50



Незвичайного порушника виявили у пункті пропуску «Нові Трояни» прикордонники Ізмаїльського загону.



Під час заходів контролю на громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув на в’їзд в Україну, прикордонники встановили, що його розшукує Інтерпол.



Правоохоронці з’ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії.



По даному факту охоронці кордону повідомили Укрбюро Інтерполу.



Наразі 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції













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