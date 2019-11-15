|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Одещині прикордонники затримали порушника у рясі
|Суспільство | 15-11-2019, 14:18
| 0 50
|
Незвичайного порушника виявили у пункті пропуску «Нові Трояни» прикордонники Ізмаїльського загону.
Під час заходів контролю на громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув на в’їзд в Україну, прикордонники встановили, що його розшукує Інтерпол.
Правоохоронці з’ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії.
По даному факту охоронці кордону повідомили Укрбюро Інтерполу.
Наразі 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції
Натисніть тут, щоб швидко відповісти
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних...
|15-11-2019, 21:04
| >>>
|Чи є платниками екологічного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів?...
|15-11-2019, 16:38
| >>>
|Створення нової митниці на Закарпатті та актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності...
|15-11-2019, 16:37
| >>>
|До уваги платників податків міста Львова!...
|15-11-2019, 16:37
| >>>
|Щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв...
|15-11-2019, 16:36
| >>>
|«Для того, щоб досягнути чогось, треба прикласти зусиль, до того ж не просто зусиль, а максимум зусиль!»...
|15-11-2019, 16:29
| >>>
|Прокуратура домоглась повернення Львівському вишу приміщення вартістю майже 18 млн грн...
|15-11-2019, 16:25
| >>>
|