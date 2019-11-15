З початку року до місцевого бюджету надійшло 48,7 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 15-11-2019, 14:29 0 72 Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня - жовтня 2019 року сплатили до місцевого бюджету 48,1 млн.грн. податку на нерухоме майно.

У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 8,5 млн.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 1171767,3 тис грн податку на доходи фізичних осіб

З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 1171767,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 123819,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 2196,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – жовтня 2019 року майже 2196,3 млрд. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Слід нагадати, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, із змінами та доповненнями (далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.

У Законі вказано:

- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня - 25,13 гривні;

- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня - 1936, з 1 грудня - 2027 гривень;

- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня - 918,06 грн. (4173 х 22 %);

Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року - 62595,00 грн. (4173 х 15).

Наголошуємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

Близько 235 тис грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 234887,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

У жовтень 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 5578,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за десять місяців 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 332 млн грн єдиного податку

Протягом січня - жовтня 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 331830,7 тис. грн. єдиного податку.

У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 36213,4 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 169661,6 тис. грн. військового збору

Протягом січня - жовтня 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 169661,6 тис. грн. військового збору.

У жовтні 2019 року платники податків сплатили до державного бюджету 18108,6 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 57,4 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

