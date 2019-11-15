Майже 822552,5 тис грн з початку 2019 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління Суспільство | 15-11-2019, 14:29 0 72

Суб’єкти господарювання у січні – жовтні 2019 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 822552,5 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 267074,0 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

У жовтні 2019 року платники податків Галицького управління сплатили до державного бюджету 102844,5 тис. грн. податку на додану вартість.



