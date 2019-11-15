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Протягом січня – жовтня 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 57439,6 тис. грн. акцизного податку.
|Суспільство | 15-11-2019, 14:31
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У жовтні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 6122,3 тис. грн. акцизного податку.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 17,3 млн гривень
Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-вересня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 17339,0 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 13499,4 тис. гривень.
13565 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Галицького управління
З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 13565 адміністративних послуг, а саме:
- 6814 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 1459 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 1725 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;
- 341 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;
- 2760 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;
- 466 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
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