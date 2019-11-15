Прокуратура домоглась повернення Львівському вишу приміщення вартістю майже 18 млн грн Суспільство | 15-11-2019, 16:25 0 49



Йдеться про 350 кв м приміщення Львівського національного університету імені Івана Франка, розміщеного на першому поверсі у центрі міста.

Як з’ясували прокурори, ще у 2001 році це приміщення надано суб’єкту господарювання для використання під студентську їдальню.

Однак, у 2008 році додатковою угодою до договору змінено його цільове призначення – зі студентської їдальні на заклад громадського харчування (кафе-бар), у якому, при цьому, здійснювався продаж алкоголю.

Більше того, сторонами укладено цю угоду без проведення нової оцінки майна вищого навчального закладу, з якої вираховується розмір орендної плати за його використання, що є грубим порушенням вимог ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратурою пред’явлено до суду позовну заяву у інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України та Львівського вишу.

Господарський суд Львівської області погодився із доводами прокурорів та визнав недійсною вказану угоду.

Так, завдяки вжитим прокуратурою заходам 06.11.2019, нерухомість повернуто законному власнику.



Пресслужба прокуратури Львівської області