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До уваги платників податків міста Львова!
|Суспільство | 15-11-2019, 16:37
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в Центрі обслуговування платників в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДПС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35, -1 поверх) з 16 год. 00 хв. 15 листопада 2019 року послуги платникам податків надаватися не будуть у зв’язку з проведенням ремонтних робіт системи електропостачання.
Вибачте за тимчасові незручності!
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