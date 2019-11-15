До уваги платників податків міста Львова! Суспільство | 15-11-2019, 16:37 0 121



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в Центрі обслуговування платників в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДПС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35, -1 поверх) з 16 год. 00 хв. 15 листопада 2019 року послуги платникам податків надаватися не будуть у зв’язку з проведенням ремонтних робіт системи електропостачання.

Вибачте за тимчасові незручності!