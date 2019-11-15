Створення нової митниці на Закарпатті та актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності Суспільство | 15-11-2019, 16:37 0 83

Про це йшлося під час засідання митного комітету Громадської ради при ДФС у Закарпатській області. Модерував захід Володимир Суліма – голова митного комітету при Громадській раді.

Впродовж засідання учасники – члени комітету Громадської ради, представники суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізники, обговорили питання створення нової митниці, а також мали можливість запитати й запропонувати свої пропозиції щодо формування особового складу та побажання щодо роботи відомства Віктору Іванусу, в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби.

Віктор Іванус поінформував присутніх про те, що Закарпатська митниця Держмитслужби вже офіційно зареєстрована, і скоріш за все розпочне свою роботу з 1 грудня поточного року. Керівник відомства звернувся до учасників засідання з проханням, якщо виникають якісь питання, пропозиції чи труднощі, звертатися до нього, і він, в межах компетенції, реагуватиме на всі звернення.

Під час засідання учасники підняли питання щодо напрацювання змін до законодавства, аби в такий спосіб мінімізувати таке явище як «піджаки», яке після подій на митному посту «Тиса» набуло особливої актуальності. Крім того, йшлося і про черги вантажних транспортних засобів перед пунктами пропуску «Ужгород» та «Тиса». Цю проблему, на думку фахівців Закарпатської митниці та членів комітету, може вирішити впровадження системи електронних черг, яка орієнтовно може бути запроваджена, в порядку експерименту, вже в першій половині 2020 року.

Також Віктор Іванус нагадав членам комітету, присутнім суб’єктам ЗЕД та брокерам про те, що із 7 листопада 2019 року набув чинності довгоочікуваний Закон України №141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів», який спрощуватиме та сприятиме роботі, не тільки контролюючому органу – митниці, а й добросовісним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Закарпатська митниця ДФС

