Чи є платниками екологічного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів?...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 15/11/2019 У Львові стартувала міжнародна конференція «Отець Климентій Шептицький: життєвий і духовний шлях Блаженного Католицької Церкви»...>> На першому Львівському форумі Гідності напрацювали різні механізми роботи з темою прав людини...>> Уже наступного тижня у Львові стартує Академія громадської участі...>> У Львові відбудеться відкрите обговорення щодо перспективного розвитку Франківського району...>> У Львові обговорили питання розвитку електротранспорту та визначення оптимальної висоти посадкових платформ...>> З головою відділу інфраструктури ЄБРР у Лондоні А. Садовий обговорив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові...>> Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних...>> З висоти 2-го поверху новобудови в шахту ліфта впав чоловік...>> На вул. Липинського мешканець виявив застарілу гранату Ф-1...>> За останні 5 років у всіх мистецьких школах Львова суттєво покращили умови для навчання...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Замовнику вбивства адвоката з Київщини, життя якого оцінили у 7 тисяч доларів США, повідомили про підозру...
15-11-2019, 16:24  >>> 
Через стрілянину в школі Каліфорнії загинули двоє дітей...
15-11-2019, 08:41  >>> 
Тіла двох тернополян знайшли у холодильній камері у Польщі...
13-11-2019, 09:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Україні вже 150 тисяч хворих на ГРВІ та грип, але до епідемії ще далеко...
14-11-2019, 09:49  >>> 
«Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип спокійна», — Володимир Зуб...
12-11-2019, 16:11  >>> 
Трьох лікарів з Львівщини обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків...
06-11-2019, 15:59  >>> 

Чи є платниками екологічного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів?

Суспільство | 15-11-2019, 16:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    

Розміщення відходів – це постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів. Норми встановлені п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Відповідно до п.п. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240 ПКУ платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).
Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, у тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо) до їх передачі на утилізацію та захоронення, не є платниками екологічного податку за умови наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо).
Водночас, суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, у тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо), є платниками екологічного податку у разі відсутності у них договору на видалення та утилізацію відходів, в якому визначаються терміни передачі відходів на утилізацію та захоронення.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних...
15-11-2019, 21:04  >>> 
Чи є платниками екологічного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів?...
15-11-2019, 16:38  >>> 
Створення нової митниці на Закарпатті та актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності...
15-11-2019, 16:37  >>> 
До уваги платників податків міста Львова!...
15-11-2019, 16:37  >>> 
Щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв...
15-11-2019, 16:36  >>> 
«Для того, щоб досягнути чогось, треба прикласти зусиль, до того ж не просто зусиль, а максимум зусиль!»...
15-11-2019, 16:29  >>> 
Прокуратура домоглась повернення Львівському вишу приміщення вартістю майже 18 млн грн...
15-11-2019, 16:25  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: бюджет-2020, затримання чоловіка "служниці народу"...
15-11-2019, 08:52  >>> 
Головні новини середи і ночі: ринок землі, заяви Коломойського...
14-11-2019, 08:59  >>> 
ООС: 17 обстрілів за добу...
14-11-2019, 08:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Офіційний курс: гривня знову посилює позиції...
15-11-2019, 09:41  >>> 
Рябошапка каже, що отримував повідомлення від пранкера, який тероризує нардепів...
15-11-2019, 09:10  >>> 
Грузія: протестувальники провели ніч в наметах під парламентом...
15-11-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Ryanair відкриває третій рейс з Херсона до Європи...
14-11-2019, 15:50  >>> 
Гривня продовжує стрімко зміцнюватися...
14-11-2019, 09:50  >>> 
Facebook вперше розповів, що видаляє з Instagram...
14-11-2019, 08:47  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних...
15-11-2019, 21:04  >>> 
Чи є платниками екологічного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення відходів?...
15-11-2019, 16:38  >>> 
Створення нової митниці на Закарпатті та актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності...
15-11-2019, 16:37  >>> 
   ВладаВлада
Путін спокушає Україну знижкою на транзит газу...
15-11-2019, 10:23  >>> 
Гончарук анонсував зміну керівництва Укрзалізниці через корупцію...
15-11-2019, 10:21  >>> 
"Не будь дурнем": Ердоган повернув Трампу його лист...
14-11-2019, 08:48  >>> 
   КультураКультура
Мер Львова в Лондоні привітав Олега Сенцова з отриманням премії Магніцького...
15-11-2019, 14:26  >>> 
Сенцов отримав премію імені Магнітського...
15-11-2019, 08:48  >>> 
#Їжакпочує — у Львові влаштовують унікальний концерт для хлопця з порушеннями слуху...
05-11-2019, 10:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:12 У Львові стартувала міжнародна конференція «Отець Климентій Шептицький: життєвий і духовний шлях Блаженного Католицької Церкви»
21:10 На першому Львівському форумі Гідності напрацювали різні механізми роботи з темою прав людини
21:10 Уже наступного тижня у Львові стартує Академія громадської участі
21:09 У Львові відбудеться відкрите обговорення щодо перспективного розвитку Франківського району
21:08 У Львові обговорили питання розвитку електротранспорту та визначення оптимальної висоти посадкових платформ
21:06 З головою відділу інфраструктури ЄБРР у Лондоні А. Садовий обговорив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові
21:04 Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних
20:14 З висоти 2-го поверху новобудови в шахту ліфта впав чоловік
20:11 На вул. Липинського мешканець виявив застарілу гранату Ф-1
20:10 За останні 5 років у всіх мистецьких школах Львова суттєво покращили умови для навчання

   Анонси
Цієї неділі у Львові вперше відбудеться Соціальний форум...
14-11-2019, 13:29  >>> 
У Львові відбудеться XIV Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма»...
25-10-2019, 14:30  >>> 
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования