Тепло у Новояворівську можуть запустити вже на вихідних Суспільство | 15-11-2019, 21:04 0 57

Про це сьогодні, 15 листопада, в межах зустрічі із представниками Ради Ветеранів Львівщини, зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.



«Щодо Новояворівська: на сьогодні є підписаними трудові угоди із державною компанією НАК «Нафтогаз України», яка стабільно може виплачувати зарплату. Найближчим часом – це сьогодні-завтра, працівникам надійдуть кошти для погашення боргу із заробітної плати. Ще дві частини від суми – після запуску опалення. Після виплат першої суми, працівники будуть готові приступити до роботи і дати тепло. Це питання днів. Сподіваємось, тепло надійде у домівки мешканців Новояворівська вже у неділю. У Новому Роздолі ситуація є складнішою через проблеми з комунікаціями – мережі поки не готові до запуску через прориви», - наголосив Маркіян Мальський.



Нагадаємо, з робочим візитом на Львівщину 13 листопада прибув Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, щоб вирішити питання з теплопостачанням у містах. Спільно з головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським він оглянув роботу Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ та поспілкувався із робочими колективами підприємств.



За словами прем’єра, Уряд звернувся до правоохоронних органів задля розслідування і встановлення причетних до зриву опалювального сезону в зазначених вище містах Львівської області, а також несвоєчасній виплаті заробітної плати працівниками двох ТЕЦ.



