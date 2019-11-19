В районі Петрівського розмінували 12 гектарів території Суспільство | 18-11-2019, 08:02 0 116 Піротехніки ДСНС з початку робіт обстежили територію площею 12 гектарів та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Джерело: сайт ДСНС



Деталі: З 13 листопада вибухотехніки почали розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.





Піротехніки ДСНС з початку робіт обстежили територію площею 12 гектарів та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

ДСНС

Дослівно: "Станом на 14:00 17 листопада піротехніками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру."



Передісторія:



11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області.

Там почалися роботи з розмінування.

Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Голова комітету нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що нових етапів розведення на Донбасі не планують до зустрічі в Нормандському форматі.