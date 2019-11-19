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В районі Петрівського розмінували 12 гектарів території
|Суспільство | 18-11-2019, 08:02
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|Піротехніки ДСНС з початку робіт обстежили територію площею 12 гектарів та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: сайт ДСНС
Деталі: З 13 листопада вибухотехніки почали розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.
Піротехніки ДСНС з початку робіт обстежили територію площею 12 гектарів та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
ДСНС
Дослівно: "Станом на 14:00 17 листопада піротехніками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру."
Передісторія:
11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області.
Там почалися роботи з розмінування.
Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.
Голова комітету нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що нових етапів розведення на Донбасі не планують до зустрічі в Нормандському форматі.
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