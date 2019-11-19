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Бойовики 16 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
|Суспільство | 18-11-2019, 08:04
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|17 листопада противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Втрат не зафіксовано.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Збройні формування Російської Федерації використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Бойовики вели вогонь поблизу Новомихайлівки, Водяного, що на Приазов'ї, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки, Павлополя, Кримського, Луганського, Новолуганського, Троїцького та Травневого
Нагадаємо:
Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один військовий.
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