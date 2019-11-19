Бойовики 16 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил Суспільство | 18-11-2019, 08:04 0 115 17 листопада противник 16 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Втрат не зафіксовано.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Збройні формування Російської Федерації використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



Бойовики вели вогонь поблизу Новомихайлівки, Водяного, що на Приазов'ї, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки, Павлополя, Кримського, Луганського, Новолуганського, Троїцького та Травневого



Нагадаємо:



Минулої доби, 16 листопада, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один військовий.