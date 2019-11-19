Туман і погана видимість, але без дощу Суспільство | 18-11-2019, 08:55 0 133 У понеділок 18 листопада вранці в більшості областей України – туман, видимість 200-500 м.



Джерело: Український гідрометцентр



Це I рівень небезпечності, "жовтий".





При цьому опадів на понеділок не прогнозують у жодній області.