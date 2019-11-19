Незаконно потрапити та пристріляти зброю в зоні відчуження завадив спільний прикордонний наряд Суспільство | 18-11-2019, 09:09 0 114



Порушити режим та незаконно зі зброєю потрапити до зони відчуження на двох високопрохідних автомобілях намагались учора ввечері чотири громадяни України.



Так, прикордонним нарядом від відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції під час несення служби було виявлено рух двох позашляховиків в напрямку території зони ЧАЕС. Правоохоронці зупинили транспортні засоби марок «Land Rover» та «Ford», коли ті саме перетнули тилову межу забороненої території поза контрольними постами.



В автомобілях перебували наші співвітчизники, жителі Дніпропетровської і Львівської областей та міста Києва. Окрім цього, в салонах іномарок під час огляду виявлено чотири одиниці нарізної зброї різних калібрів та одна гладкоствольна рушниця 22 калібру з боєприпасами до них.



Пояснили чоловіки свої наміри потрапити до зони відчуження бажанням пристріляти зброю на покинутій території.



Правопорушників притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. Нарізні карабіни «Sovage», «GSG 5», «Зброяр Z», «Kriss Vector», рушницю «ATA arms», а також майже 100 боєприпасів вилучено співробітниками Національної поліції.



Перевірочні заходи тривають.