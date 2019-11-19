Для проходження строкової служби у лавах Держприкордонслужби Військову присягу склали 665 військовослужбовців Суспільство | 18-11-2019, 10:51 0 98

Так, у минулі вихідні у Кінологічному навчальному центрі відбулися урочистості з нагоди складання Військової присяги на вірність Українському народові 230 військовослужбовцями строкової служби призову «ОСІНЬ-2019».



230 юнаків з різних областей нашої держави зробили сміливий та відповідальний крок у своєму житті – склали клятву на вірність Батьківщині.

Зі зброєю в руках вони присягли бути чесними, вірними і відданими воїнами, сумлінно та наполегливо виконувати свої обов’язки, завжди бути готовими стати на захист державних рубежів.



Після складанням Присяги вже традиційно благословили та освятили воїнів на військову справу представники духовенства. Керівництво та почесні гості привітали молоде поповнення з прийняттям Військової присяги та побажали успіху та натхнення у службі, з честю і гідністю нести службу з охорони державного кордону.



Завершився ритуал складання Військової присяги урочистим проходженням особового складу навчального центру та новоспечених охоронців державних рубежів.



Загалом в рамках призову «ОСІНЬ-2019» на проходження строкової служби у лавах Державної прикордонної служби військову присягу склали 665 осіб. Всього ж планується призвати на службу у прикордонне відомство близько тисячі військовослужбовців-строковиків.









