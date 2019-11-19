Закарпатські митники вилучили майже 144 кг каучукових пластирів для ремонту шин Суспільство | 18-11-2019, 10:54 0 110



Ввозив товари громадянин України напередодні через митний пост «Тиса». Українець повертався з Італії мікроавтобусом «MERCEDES SPRINTER».

Митний контроль громадянин проходив «червоним коридором». У декларації, яку співвітчизник заповнив, зазначались його паспортні дані, а також інформація про 6 сумок з особистими речами. При усному опитуванні він підтвердив відомості, вказані у митній декларації та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу та особистих речей громадянина працівники митниці виявили не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні товари індійського виробництва, зокрема 315 упаковок (10 650 штук) пластирів із натурального каучуку, які використовуються для ремонту порізів всіх видів шин, торгівельної марки «Bestpatch».

Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які є обмеженими до переміщення та підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню. Зокрема, порушені вартісні (500 Євро) та вагові (50 кг) норми, при яких товари, які ввозяться, крім підакцизних, не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, пластирі вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС

