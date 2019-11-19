Працівники ТЕЦ у Новому Роздолі зустрілись із представниками нового управителя Суспільство | 18-11-2019, 11:25 0 109



У Новому Роздолі відбулась оперативна нарада представників нового управителя з працівниками, які звільнились через невиплату заробітної плати попереднім управителем.



Основне завдання - забезпечити наявність спеціалістів для підготовки обладнання та мереж до запуску.

«Станом на сьогодні по Новому Роздолу 136 людей вже написали заяви на прийом на роботу, по Новояворівську - 164. Завтра зранку люди вже отримають обіцяні керівником НАК «Нафтогазу» кошти», - зазначив під час зустрічі директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назар Романчук.

В межах наради обговорили ситуацію із визначенням першочергових технічних робіт, які необхідно невідкладно провести для заповнення мереж водою. Обласна адміністрація координує ремонтні роботи та залучає додаткові сили та техніку для пришвидшення запуску тепла.

Сьогодні розпочнеться запуск води в систему, що дасть можливість оперативно виявити та ліквідувати існуючі пориви.

