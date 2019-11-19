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У вічність відійшла начальник управління фінансового аналізу та регіонального розвитку Мирослава Лазорищак
|Суспільство | 18-11-2019, 11:25
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17 листопада відійшла у вічність начальник управління фінансового аналізу та регіонального розвитку департаменту економічної політики Львівської ОДА Мирослава Лазорищак.
Мирослава Лазорищак народилася в м. Стрий, закінчила економічний факультет ЛНУ ім.І.Франка. Навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління та готувала до захисту дисертації на звання кандидата економічних наук. У департаменті економічної політики працювала з 2016 року.
Поховають Мирославу Лазорищак у Стрию.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям померлої.
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