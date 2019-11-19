У вічність відійшла начальник управління фінансового аналізу та регіонального розвитку Мирослава Лазорищак Суспільство | 18-11-2019, 11:25 0 111



17 листопада відійшла у вічність начальник управління фінансового аналізу та регіонального розвитку департаменту економічної політики Львівської ОДА Мирослава Лазорищак.



Мирослава Лазорищак народилася в м. Стрий, закінчила економічний факультет ЛНУ ім.І.Франка. Навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління та готувала до захисту дисертації на звання кандидата економічних наук. У департаменті економічної політики працювала з 2016 року.

Поховають Мирославу Лазорищак у Стрию.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям померлої.

