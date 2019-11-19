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Тарас Грень привітав телевізійників та радійників із професійним святом
|Суспільство | 18-11-2019, 11:26
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Сьогодні, 18 листопада, з нагоди Дня працівників телебачення, радіо та зв’язку заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин привітали працівників телерадіокомпанії "Перший Західний".
З нагоди професійного свята Тарас Грень побажав телевізійникам та радійникам професійної наснаги, втілення у життя всіх творчих задумів та задоволення від своєї справи.
Опісля кращим працівникам телерадіокомпанії вручили подяки від Львівської ОДА.
Довідково:
День працівників радіо, телебачення та зв'язку – професійне свято України. Відзначається щорічно 16 листопада.
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