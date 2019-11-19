Податкові перевірки на Львівщині за десять місяців 2019 року: на 43 відс. проведено перевірок менше, надходження до бюджету зросли та склали 76,9 млн. грн., донараховано 213,7 мільйона гривень Суспільство | 18-11-2019, 13:33 0 102

Як повідомили в управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області його працівниками протягом січня-жовтня 2019 року проведено 550 перевірок, що на 416 перевірок або на 43 відс. менше проти того самого періоду минулого року (966 перевірок).



Узгоджено результати 473 перевірок, що на 434 перевірки менше, ніж за відповідний період минулого року (у січні-жовтні 2018 року проведено 907 узгоджених перевірок). Крім цього, у січні-жовтні 2019 року проведено 526 фактичних перевірок.



За результатами проведених перевірок у січні-жовтні 2019 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 213,7 млн. гривень.



Забезпечено надходження до бюджету 76,9 млн. грн. узгоджених донарахувань за результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, що на 1,0 млн. грн., або на 1,3 відс. більше, ніж у січні-жовтні 2018 року (75,9 млн. грн.). Рівень стягнення складає 36,0 відс. (середній рівень стягнення по Україні станом на 01.11.2019 року склав 27,3 відсотка).