На Львівщині заборгованість по єдиному внеску зменшено на 22,5 мільйона гривень Суспільство | 18-11-2019, 13:33 0 116











В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.11.2019 cкладає 997,2 млн. грн. З них 673,6 млн.грн. заборгували юридичні особи та 323,6 млн.грн. ‒ фізичні особи.



Значну суму заборгованості станом на 01.11.2019 мають підприємства вугільної галузі ‒ 470,5 млн. грн. Це 47,2 відс. від загальної суми боргу по області (997,2 млн. гривень). Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами – 462,3 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році скеровано до органів державної виконавчої служби 6093 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 698,4 млн.гривень.



Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 22,5 млн. гривень.