Старт конкурсу на посади начальників прикордонних загонів Суспільство | 18-11-2019, 14:13 0 102



Сьогодні, 18 листопада, розпочинається новий етап успішного проекту Державної прикордонної служби України з відбору персоналу «Нове обличчя керівного складу». Цього разу відомство відбирає кандидатів на посади начальників органів охорони державного кордону.



Комплекс заходів у рамках другого етапу проекту дозволить визначити актуальний стан рівня підготовки керівної ланки органів Держприкордонслужби та здійснити прозорий підбір найбільш підготовлених у професійному плані офіцерів до призначення у резерв висунення на посади начальників органів охорони кордону.



Кандидатами для участі у відборі можуть бути офіцери, які



· перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України не менш десяти років;



· мають рівень вищої освіти не нижче другого (магістерського) у сфері правоохоронної діяльності, військового управління або національної безпеки;



· мають військове звання підполковника або полковника;



· займають посаду, граничне військове звання за якою полковник та перебувають на посадах з граничним званням підполковник – полковник не менш ніж п’ять років, і для органів охорони державного кордону на посадах першого заступника начальника ≥ 6 місяців, заступника начальника ≥ 2 років



· мають організаторські здібності



· фізичний та психологічний стан не перешкоджає виконанню професійних обов’язків



· не мають застережень щодо доброчесності та корупційних ризиків



Щоб долучитися до участі у відборі, кандидати подають рапорт про участь у відборі та згоду на проведення поліграфічного дослідження а також мотиваційний лист.



Зауважимо, особа, яка подала відповідні документи має право зняти з розгляду комісії свою кандидатуру, повідомивши про це комісію письмово.



Підсумковий рейтинг кандидатів визначатиметься шляхом додавання балів за тестування на знання законодавства України у сфері прикордонної безпеки, рівень фізичної підготовки, вогневої підготовки, знання іноземної та української ділової мов, а також за результатами кваліфікаційної співбесіди.



Кожен з елементів оцінювання має свій максимальний бал: тестування – 50 балів; кваліфікаційна співбесіда – 30 балів; знання української ділової мови та іноземної мов, рівень фізичної та вогневої підготовки – по 5 балів.



Пакети документів від кандидатів на участь у відборі приймаються до 24 листопада включно.



Нагадаємо, що за результатами першого етапу проєкту «Нове обличчя керівного складу» офіцери, які зайняли перші позиції у рейтингу, були відразу призначені на посади начальників штабів прикордонних загонів. Голова Держприкордонслужби відразу підписав накази про призначення переможців: Олександра Мандзюка та Богдана Ігнатюка на посади начальників штабів Мостиського та Луганського прикордонних загонів. Решта офіцерів, згідно з рейтингом, потрапили у кадровий резерв, що також є перспективою кар’єрного зростання.



З деталями відбору ви можете ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України: dpsu.gov.ua у розділі «Нове обличчя керівного складу».





