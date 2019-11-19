ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ ВИПУСКНИКАМ ПРО СВОЮ ПРОФЕСІЮ Суспільство | 18-11-2019, 14:17 0 96



Прикордонники Мукачівського загону спільно з офіцерами відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління зустрілися з випускниками шкіл міста Берегово аби розповісти їм про переваги та специфіку своєї професії.

Зустріч відбулася в рамках проведення "Дня кар'єри" організованого Берегівською міськрайонною філією Закарпатського обласного центру зайнятості.

Окрім інформації про головні завдання та обов'язки військовослужбовців Держприкордонслужби, прикордонники розповіли дітям про навчальні заклади, які готують фахівців для забезпечення надійної охорони державного кордону.

Крім того, роз’яснено правила прийому на військову службу за контрактом.

Після профорієнтаційної бесіди учням продемонстрували роботу службової собаки натренованої на виявлення тютюнових виробів, чим не абияк потішили присутніх діток та їх педагогів.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



