Вчасно сплатіть податки! 19 листопада останній день сплати податків та зборів за ІІІ квартал! Суспільство | 18-11-2019, 15:48 0 136

19.11.2019 року - останній день сплати

за ІІІ квартал 2019 року:

- податку на додану вартість;

- податку на прибуток підприємств;

- єдиного податку юридичними особами - ІІІ групи;

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності;

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- екологічного податку;

- туристичного збору;

- збору за місця для паркування транспортних засобів.

Нагадуємо, що дізнатися про реквізити рахунків для сплати податків в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України можна:

- на офіційному веб-порталі ДПС в рубриках:

- Головна / Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);

- Головна / Законодавство / Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019) (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

- у приватній частині Електронного кабінету в розділі «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного розділу відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

- у контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Прес-служба Державної податкової служби України

