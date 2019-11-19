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Переваги подання звітності в електронному вигляді
|Суспільство | 18-11-2019, 15:49
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Час іде і прогрес не стоїть на місці. Якщо раніше доводилось стояти в чергах, щоб подати звітність, то сьогодні це робить програмне забезпечення всього за п’ять хвилин. У платника податків є вибір – подавати звітність в електронному вигляді в режимі он-лайн, або віднести її самостійно до територіальних органів ДПС.
До основних переваг подання електронної звітності можна віднести такі, як:
економія робочого часу платників податків і коштів на придбання бланків звітних документів;
економія часу на уникненні черг під час подання звітності;
скорочення строків проведення перевірки стосовно правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ і забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податків;
підтвердження доставки звітності;
гарантія перевірки звітності на наявність арифметичних помилок;
оновлення версій документів звітності;
конфіденційність інформації;
оперативність обробки отриманої інформації.
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для зручності платників податків Державною фіскальною службою України запроваджено сервіс «Електронний кабінет платника» (далі ‒ ЕКП), скористатись ним можливо цілодобово як з персональних комп’ютерів так і з смартпристроїв, сервіс працює безкоштовно. За допомогою цього сервісу можливо сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також платник може у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інше.
Зважаючи на пришвидшення економічних операцій з кожним днем, електронна звітність є невід’ємною необхідністю організації обліку й вимогою часу. За умови високого рівня технічної бази та програмного обслуговування, переваги від використання системи подання податкової звітності в електронному вигляді перевищать її недоліки.
З питань отримання ключа електронного цифрового підпису з метою подання звітності в електронному вигляді, платники мають змогу звернутися до Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, що знаходиться в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, тел.: 297-39-85.
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