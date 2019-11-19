Переваги подання звітності в електронному вигляді Суспільство | 18-11-2019, 15:49 0 128



Час іде і прогрес не стоїть на місці. Якщо раніше доводилось стояти в чергах, щоб подати звітність, то сьогодні це робить програмне забезпечення всього за п’ять хвилин. У платника податків є вибір – подавати звітність в електронному вигляді в режимі он-лайн, або віднести її самостійно до територіальних органів ДПС.

До основних переваг подання електронної звітності можна віднести такі, як:

економія робочого часу платників податків і коштів на придбання бланків звітних документів;

економія часу на уникненні черг під час подання звітності;

скорочення строків проведення перевірки стосовно правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ і забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податків;

підтвердження доставки звітності;

гарантія перевірки звітності на наявність арифметичних помилок;

оновлення версій документів звітності;

конфіденційність інформації;

оперативність обробки отриманої інформації.

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для зручності платників податків Державною фіскальною службою України запроваджено сервіс «Електронний кабінет платника» (далі ‒ ЕКП), скористатись ним можливо цілодобово як з персональних комп’ютерів так і з смартпристроїв, сервіс працює безкоштовно. За допомогою цього сервісу можливо сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також платник може у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інше.

Зважаючи на пришвидшення економічних операцій з кожним днем, електронна звітність є невід’ємною необхідністю організації обліку й вимогою часу. За умови високого рівня технічної бази та програмного обслуговування, переваги від використання системи подання податкової звітності в електронному вигляді перевищать її недоліки.

З питань отримання ключа електронного цифрового підпису з метою подання звітності в електронному вигляді, платники мають змогу звернутися до Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, що знаходиться в приміщенні за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, тел.: 297-39-85.



